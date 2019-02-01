Первая община в Харьковской области перешла в ПЦУ

Фото: Facebook Ольги Львовой

В Харьковской области первая община вышла из Украинской православной церкви Московского патриархата и присоединилась к Православной церккви Украины. Об этом сообщила в Facebook депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.

«Дмитриевская религиозная община первой в Богодуховском районе с благословения епископа Митрофана совершила переход в поместную Православную церковь Украины», - сообщила она.

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По словам депутата, богослужения провели священники ПЦУ Отец Василий и отец Андрей.

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6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.