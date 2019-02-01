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01.02.2019, 23:30

Первая община в Харьковской области перешла в ПЦУ

Первая община в Харьковской области перешла в ПЦУ - Фото
Фото: Facebook Ольги Львовой

Из УПЦ МП вышла Дмитриевская религиозная община в Богодуховском районе

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В Харьковской области первая община вышла из Украинской православной церкви Московского патриархата и присоединилась к Православной церккви Украины. Об этом сообщила в Facebook депутат Харьковского облсовета Ольга Львова.

«Дмитриевская религиозная община первой в Богодуховском районе с благословения епископа Митрофана совершила переход в поместную Православную церковь Украины», - сообщила она.

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По словам депутата, богослужения провели священники ПЦУ Отец Василий и отец Андрей.

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6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

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Теги: религия, пцу, упц мп, переход в пцу, харьковская область
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