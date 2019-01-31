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31.01.2019, 15:10

51% украинцев поддержали предоставление томоса УПЦ - опрос

51% украинцев поддержали предоставление томоса УПЦ - опрос - Фото
Объединительный собор (фото - president.gov.ua)

Согласно опросу соцгруппы Рейтинг больше всего поддерживают предоставление томоса об автокефалии УПЦ жители запада и центра страны

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51% украинцев поддержали в январе 2019 года предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

20% респондентов сказали, что им сложно ответить, 13% вообще не поддерживают, 8 – "скорее не поддерживают".

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Среди опрошенных больше всего поддерживают предоставление томоса об автокефалии УПЦ на западе, центре страны, меньше - на востоке и юге.

Опрос группы Рейтинг проведен методом интервью с 16 по 24 января 2019 года среди 6 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность составляет не более 1,3%.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви. 

Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины) официально зарегистрирована в Украине.

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Теги: томос, автокефалия, пцу
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