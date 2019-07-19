Первого заместителя мэра Борисполя поймали на взятке

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19 июля прокуратура Киевской области раскрыла группу чиновников Бориспольского городского совета, которые получили взятку в виде более 60 000 гривень, среди них оказался первый заместитель мэра Борисполя. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что один из заместителей Бориспольского городского главы, используя свое служебное положение в сговоре с другими чиновниками горсовета, организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от предпринимателей за составление договоров подряда на исполнение работ, предоставление услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как информируют в ГПУ, в дальнейшем неправомерная выгода распределялась замглавой мэра между другими сотрудниками Бориспольского городского совета.

В данный момент в Бориспольском горсовете, а также по месту жительства чиновников, проводятся обыски.

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