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Первого заместителя мэра Борисполя поймали на взятке

Первого заместителя мэра Борисполя поймали на взятке - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
19.07.2019, 17:55

По заявлению прокуратуры, замглавы Борисполя участвовал в "схеме" вместе с группой сотрудников городского совета

19 июля прокуратура Киевской области раскрыла группу чиновников Бориспольского городского совета, которые получили взятку в виде более 60 000 гривень, среди них оказался первый заместитель мэра Борисполя. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины

"Досудебным расследованием установлено, что один из заместителей Бориспольского городского главы, используя свое служебное положение в сговоре с другими чиновниками горсовета, организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от предпринимателей за составление договоров подряда на исполнение работ, предоставление услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Как информируют в ГПУ, в дальнейшем неправомерная выгода распределялась замглавой мэра между другими сотрудниками Бориспольского городского совета. 

В данный момент в Бориспольском горсовете, а также по месту жительства чиновников, проводятся обыски. 

Ранее начальника Волынской таможни объявили в розыск.

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коррупция взятка Борисполь заместитель мэра
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