Первые партии нового пакета помощи США уже в Украине. Приоритет — у средств ПВО
30.03.2022, 23:47
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)
Министерство обороны США заявило, что первые шесть из "примерно 30" партий нового пакета помощи США в области безопасности доставлены в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Материалы поступают в регион каждый день, в том числе в последние 24 часа", — сказал Кирби.
По его словам, США отдают приоритет "видам материалов, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам", включая противотанковые и противовоздушные системы. Беспилотники Switchblade, обещанные Украине, начнут поставляться "относительно скоро".
- 19 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшие дни в Украину из США поставят системы противовоздушной обороны и другое оружие.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии