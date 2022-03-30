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Первые партии нового пакета помощи США уже в Украине. Приоритет — у средств ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 23:47
Первые партии нового пакета помощи США уже в Украине. Приоритет — у средств ПВО - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)

Министерство обороны США заявило, что первые шесть из "примерно 30" партий нового пакета помощи США в области безопасности доставлены в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

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"Материалы поступают в регион каждый день, в том числе в последние 24 часа", — сказал Кирби.

По его словам, США отдают приоритет "видам материалов, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам", включая противотанковые и противовоздушные системы. Беспилотники Switchblade, обещанные Украине, начнут поставляться "относительно скоро".

  • 19 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшие дни в Украину из США поставят системы противовоздушной обороны и другое оружие.
Вадим Ребрина
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