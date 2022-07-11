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Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины за зерном — ВМС

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 19:56
Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины за зерном — ВМС - Фото
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины. Они повезут украинскую агропродукцию через устье Быстрое судового хода реки Дунай в Черное море. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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ВСУ помогают в экспорте украинской продукции.

"Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины", – говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, который позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

Ранее из-за блокады гражданского судоходства мировым компаниям приходилось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Большинство украинских портов до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы, отметили в ВМС, подразделения России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Черном море.

  • 7 июля российский бомбардировщик Су-30 выпустил две управляемые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Х-31: одна попала в танкер "Millennial Spirit", который под флагом Молдовы четыре месяца дрейфует в территориальном море без экипажа и с остатками дизтоплива. Его Россия обстреляла с кораблей в Черном море еще в начале тотального вторжения в Украину в 2022 году.
Вадим Ребрина
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ВМС ВСУ зерно экспорт
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