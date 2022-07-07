Россия "добила" ракетой танкер в Черном море

Утром 7 июля армия России нанесла ракетные удары по поврежденному ранее танкеру в Черном море, острову Змеиный и зернохранилищу в Одесской области. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" ВСУ сообщили в горсовете Одессы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бомбардировщик Су-30 выпустил две управляемые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Х-31: одна попала в танкер "Millennial Spirit", который под флагом Молдовы четыре месяца дрейфует в территориальном море без экипажа и с остатками дизтоплива. Его Россия обстреляла с кораблей в Черном море еще в начале тотального вторжения в Украину в 2022 году.

Военные пишут, что сейчас, вероятно, горят остатки груза на борту (к моменту первого попадания в судно там было свыше 500 тонн дизтоплива).

Вторая ракета самоликвидировалась над морем, уточнили в ОК "Юг".

Читайте также: Турция отпустила судно Жибек Жолы с краденым зерном из Бердянска

Также ранее сообщалось, что удар пришелся и по сельскохозяйственным ангарам в Одесской области: они разрушены. В одном хранилось около 35 тонн зерна. По предварительным данным, жертв нет.

"А на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", – добавили военные.

Сегодня, 7 июля, ВСУ установили флаг Украины на освобожденном Змеином.

Польша планирует построить зерновой терминал для украинского экспорта.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.