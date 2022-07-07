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Россия "добила" ракетой танкер в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 13:04
Россия
Millennial Spirit (фото — fleetphoto.ru)

Утром 7 июля армия России нанесла ракетные удары по поврежденному ранее танкеру в Черном море, острову Змеиный и зернохранилищу в Одесской области. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" ВСУ сообщили в горсовете Одессы.

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Бомбардировщик Су-30 выпустил две управляемые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Х-31: одна попала в танкер "Millennial Spirit", который под флагом Молдовы четыре месяца дрейфует в территориальном море без экипажа и с остатками дизтоплива. Его Россия обстреляла с кораблей в Черном море еще в начале тотального вторжения в Украину в 2022 году.

Военные пишут, что сейчас, вероятно, горят остатки груза на борту (к моменту первого попадания в судно там было свыше 500 тонн дизтоплива).

Вторая ракета самоликвидировалась над морем, уточнили в ОК "Юг".

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Также ранее сообщалось, что удар пришелся и по сельскохозяйственным ангарам в Одесской области: они разрушены. В одном хранилось около 35 тонн зерна. По предварительным данным, жертв нет.

"А на рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", – добавили военные.

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар зерно черное море одесская область танкер ангар су-30 Змеиный Х-31 Millennial Spirit
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