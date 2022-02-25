В Черном море российские оккупанты подбили два иностранных судна — Мининфраструктуры
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Черном море, в 12 милях от порта Южный, российским кораблем был подбит румынский бункеровщик.
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"Бункеровщик "Миллениал Спирит", флаг Румынии, в 12 милях от порта Южный, был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", – сказано в сообщении.
Залужный опубликовал также фото поврежденного судна.
Напомним, Румыния является членом НАТО.
По данным сайта Marine Traffic, судно Millennial Spirit ходит под флагом Молдовы.
Директор порта Трансинвестсервис (оператор грузовых терминалов в акватории порта Южній) Андрей Ставницер подтвердил информацию Залужного по Millennial Spirit.
Кроме того, он сообщил, что на якорной стоянке порта Южный подбито судно Namura Queen, флаг Панама. Предположительно – ракета. Жертв нет, есть один пострадавший.
"Есть вероятность, что дымит машинное отделение – неточная информация. P&O Maritime Ukraine отправился на помощь", – написал Ставницер.
ДОПОЛНЕНО В 15:00. Мининфраструктуры сообщает, что судно Namura Queen также обстрелял российский агрессор.
Судно под флагом Панамы направлялось в порт Южный под погрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь. Ситуация контролируется, сообщили в министерстве.
ДОПОЛНЕНО В 15:19. Позже Залужный отредактировал пост, указав, что Millennial Spirit ходит под флагом Молдовы.
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