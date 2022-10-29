UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первым шагом в гарантировании безопасности Украине может стать предоставление ПВО – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 18:24
Первым шагом в гарантировании безопасности Украине может стать предоставление ПВО – Ермак - Фото
Фото: ОП

Украина получает положительные сигналы от партнеров о том, что первым шагом в реализации гарантий безопасности для нашей страны может стать предоставление систем противовоздушной обороны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава ОП рассказал, что сегодня на столах у лидеров ведущих государств мира лежат рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа под председательством Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Лидеры очень серьезно рассматривают этот документ и перспективы Украины получить эти гарантии безопасности. Конечно, это большая работа. Конечно, необходимо время. Но это абсолютно реально. Мы получаем очень положительные сигналы от наших партнеров, что возможным первым шагом в этом направлении станет предоставление систем ПВО. И круг гарантов будет состоять из стран, производящих такие средства", – отметил Ермак.

  • Офис президента 13 сентября показал рекомендации по гарантиям безопасности Украины.
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что пока будет продолжаться рассмотрение заявки Украины на вступление в НАТО, Украина предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact).
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
андрей ермак пво
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 