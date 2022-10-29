Первым шагом в гарантировании безопасности Украине может стать предоставление ПВО – Ермак

Украина получает положительные сигналы от партнеров о том, что первым шагом в реализации гарантий безопасности для нашей страны может стать предоставление систем противовоздушной обороны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса.

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Глава ОП рассказал, что сегодня на столах у лидеров ведущих государств мира лежат рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа под председательством Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Лидеры очень серьезно рассматривают этот документ и перспективы Украины получить эти гарантии безопасности. Конечно, это большая работа. Конечно, необходимо время. Но это абсолютно реально. Мы получаем очень положительные сигналы от наших партнеров, что возможным первым шагом в этом направлении станет предоставление систем ПВО. И круг гарантов будет состоять из стран, производящих такие средства", – отметил Ермак.

Офис президента 13 сентября показал рекомендации по гарантиям безопасности Украины.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что пока будет продолжаться рассмотрение заявки Украины на вступление в НАТО, Украина предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact).

Вадим Ребрина

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