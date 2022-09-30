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До членства в НАТО Украина предлагает обеспечить безопасность по Киевскому договору

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 17:51
До членства в НАТО Украина предлагает обеспечить безопасность по Киевскому договору - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

Пока будет продолжаться рассмотрение заявки Украины на вступление в НАТО, Украина предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact). Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

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"Мы понимаем, что это (членство Украины в НАТО. – Прим. ред.) нуждается в консенсусе всех членов Альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам", – говорится в заявлении.

В этом же заявлении президент сообщил, что Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

  • Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
  • На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины относительно обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато
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