Первый заместитель Кернеса может возглавить Харьковскую ОГА

Терехов может сместить действующего главу Харьковской ОГА Алексея Кучера, который шел на выборах мэра от Слуги народа

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую областную государственную администрацию. Об этом журналисту LIGA.net сообщили собеседник в руководстве фракции Слуга народа и один из избранных от СН депутатов Харьковского облсовета.

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Терехов может сместить с должности действующего главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.

По словам собеседника в руководстве СН, вопрос с назначением Терехова уже согласован с президентом Владимиром Зеленским

"Мы переходим к стратегии сотрудничества с местными властями", – отметил он.

В тоже время собеседник не смог уточнить, когда планируется принять это кадровое решение.

4 ноября стало известно, что Кернес с результатом 60,34% голосов победил на местных на выборах Харьковского городского главы. Кучер, который баллотировался от СН, занял третье место – он набрал 7,24%.

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Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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