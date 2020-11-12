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Первый заместитель Кернеса может возглавить Харьковскую ОГА

12.11.2020, 18:59
Первый заместитель Кернеса может возглавить Харьковскую ОГА - Фото
Игорь Терехов (фото - его Facebook)

Терехов может сместить действующего главу Харьковской ОГА Алексея Кучера, который шел на выборах мэра от Слуги народа

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую областную государственную администрацию. Об этом журналисту LIGA.net сообщили собеседник в руководстве фракции Слуга народа и один из избранных от СН депутатов Харьковского облсовета.

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Терехов может сместить с должности действующего главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.

По словам собеседника в руководстве СН, вопрос с назначением Терехова уже согласован с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы переходим к стратегии сотрудничества с местными властями", – отметил он.
В тоже время собеседник не смог уточнить, когда планируется принять это кадровое решение.

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Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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Харьков ОГА игорь терехов

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