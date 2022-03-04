Песков, Усманов, братья Ротенберги. США ввели санкции против очередной партии олигархов РФ

США учредили санкции против восьми российских олигархов, приближенных к Путину, для усиления финансового давления в связи с нападением России на Украину. Об этом пишет Reuters.

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"Мы хотим, чтобы он (Путин) чувствовал давление, мы хотим, чтобы люди вокруг него чувствовали давление", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В список санкций США попали:

→ Алишер Усманов – его Белый дом назвал "одним из самых богатых людей России и близким союзником Путина";

→ Дмитрий Песков – его в США называют "главным поставщиком путинской пропаганды";

→ Николай Токарев, исполнительный директор энергетического гиганта Транснефть, был включен в список вместе с женой и дочерью;

→ Борис и Аркадий Ротенберги и несколько членов их семей;

→ Игорь Шувалов, российский политик и бывший вице-премьер Путина;

→ Евгений Пригожин – российский олигарх, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса, которого называют "повар Путина".

2 марта JPMorgan предупредил, что из-за санкций России может грозить дефолт.

3 марта один из российских олигархов Олег Дерипаска заявил, что Россию ждет повторение кризиса 1998 года, "умноженного на три".

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Яна Катасонова

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