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Песков заявил, что захват Чернигова и Одессы неактуален. В СНБО объясняют смену риторики

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 15:45
Песков заявил, что захват Чернигова и Одессы неактуален. В СНБО объясняют смену риторики - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Кремль вынужден сменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы удержать ситуацию на Донбассе. Так в Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о возможности захвата Одессы и Чернигова.

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Песков прокомментировал "предложение" главаря террористической организации ДНР Пушилина, который в интервью российским пропагандистам заявил, что Одесса и Чернигов должны быть "освобождены".

"Вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан... Первоочередной задачей является защита людей в ДНР и ЛНР", – сказал Песков.

В ЦПД отмечают, что это очередное доказательство того, что целью оккупантов было захватить всю Украину и идти войной дальше на Запад.

"Но данное высказывание официального рупора кремля свидетельствует о том, что захват Чернигова и Одессы пока не является приоритетом "спецоперации". Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории, кремль вынужден изменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе", – говорится в сообщении.

При этом в ЦПД отметили, что оккупационные войска не прекратят попыток наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, "но из-за достойного ответа украинских защитников успеха не достигнут".

Читайте также: Песков заявил, что ракетные удары – это склонение к переговорам. Подоляк: Преступников РФ следует судить

Вадим Ребрина
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дмитрий песков Одесса чернигов снбо цпд
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