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Петиция против "живодерского" законопроекта собрала подписи, ее рассмотрит Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 00:02
Петиция против
Иллюстративный фото - Николаевский зоопарк

Президента Владимира Зеленского просят не допустить утверждения зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в некоторые законы о совершенствовании требований к пищевым продуктам, кормам, ветеринарной медицине и благополучию животных. Автор петиции называет этот законопроект "антигуманным и живодерским", петицию подписали более 25 000 человек.

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Как утверждает автор петиции Евгений Исаенко, депутаты "в тени хаоса войны и под звуки взрывов пытаются протащить" законопроект №8150.

Автор написал о некоторых из изменений, предусмотренных законопроектом:

– снятие запрета на массовое уничтожение животных с целью депопуляции;

– снятие запрета на потрошение, обжаривание, снятие кожи, копчение, отделения частей у животных до прекращения сердцебиения;

– разрешение на проведение клеймения, биркования, обрезки части клюва, удаления или обрезки рогов и других болезненных процедур без применения методов обезболивания;

– разрешение применения болевых и травмирующих приемов при доении, стрижке, откорме;

– разрешение применения биотехнологических/генно-инженерных методов изменения породы или внешнего вида животных даже в случае, если такое изменение может привести к страданиям животного;

– снятие запрета на использование для работы больных, раненых, беременных, недокормленных животных;

– снятие запрета на использование в работе с животными снаряжения и средств, которые могут привести к травмированию, увечью или гибели животных;

– снятие запрета насильственного кормления животных, в том числе выращивание гусей/уток с целью получения фуа-гра.

На сайте Рады указано, что данный законопроект сейчас обрабатывается в комитете. В Раду он поступил 24 октября.

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Оксана Житнюк
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