Пища стала частью террора Кремля, и мы не можем с этим мириться — глава Еврокомиссии

Пища стала частью "арсенала террора" Кремля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув настоятельную необходимость разблокирования портов Украины в Черном море. Об этом она сказала в своем обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге, сообщает CNN.

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"Это холодная, бессердечная и расчетливая осада Путиным некоторых из самых уязвимых стран и людей в мире. И поэтому теперь, уважаемые члены, пища стала частью кремлевского арсенала террора, и мы не можем мириться с этим", — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что санкции ЕС против России не затрагивают основные продукты питания.

"Они не влияют на торговлю зерном или другими продуктами питания между Россией и третьими странами. В частности, портовое эмбарго полностью исключает сельскохозяйственные товары", — добавила она, подчеркнув необходимость противодействия российской дезинформации о продовольственном кризисе.

Фон дер Ляйен поблагодарила ООН за усилия по разблокировке украинских портов в Черном море, отметив, что большую часть украинского зерна можно экспортировать только по этим маршрутам.

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Вадим Ребрина

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