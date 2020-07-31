Пискун в генпрокуратуре. Венедиктова объяснила появление у нее "людей системы"
Вчера стало известно, что генпрокурор взяла в советники Святослава Пискуна. Позднее она написала пост-реакцию на критику: говорит о его эффективности
Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность". Этот пост последовал после того, как вчера стало известно, что ее внештатным советником стал бывший генпрокурор Святослав Пискун. Глава Офиса генпрокурора не называет имен.
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"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения, и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным, и за ним идут коллективы, - он эффективен", - пишет Венедиктова на личной странице.
Она заявила, что "и врачи, и учителя, и правоохранители работают при разных президентах", "это люди систем", которые "работают на государство в рамках, установленных законом, исполняя свои функции". "И не надо их путать с политиками", - добавила генпрокурор.
"Я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо, их надо брать сразу же из родильных домов", - сыронизировала Венидиктова.
Как отметил в Fаcebook представитель Донецка от ОРДЛО Украины Сергей Гармаш, бывшая помощница Пискуна (нардеп-регионал в Раде V и VI созывов) Наталья Никонорова сейчас является "министром иностранных дел" террористической организации ДНР. "То есть, по идее, будущим "клиентом" ГПУ. Нет ли здесь конфликта интересов?" - отметил он.
- 27 июля 2020-го 61-летнего экс-генпрокурора Пискуна назначили "внештатным советником генпрокурора на общественных началах", хотя известно об этом стало только вчера.
- Вчера, 30 июля, президент Зеленский назначил 88-летнего первого президента Кравчука главой переговорной группы в минском процессе.
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