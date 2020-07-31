Пискун в генпрокуратуре. Венедиктова объяснила появление у нее "людей системы"

Вчера стало известно, что генпрокурор взяла в советники Святослава Пискуна. Позднее она написала пост-реакцию на критику: говорит о его эффективности

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность". Этот пост последовал после того, как вчера стало известно, что ее внештатным советником стал бывший генпрокурор Святослав Пискун. Глава Офиса генпрокурора не называет имен.

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"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения, и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным, и за ним идут коллективы, - он эффективен", - пишет Венедиктова на личной странице.

Она заявила, что "и врачи, и учителя, и правоохранители работают при разных президентах", "это люди систем", которые "работают на государство в рамках, установленных законом, исполняя свои функции". "И не надо их путать с политиками", - добавила генпрокурор.

СПРАВКА. Пискун дважды был генпрокурором: с 2002 до 2003 года при президенте . Пискун дважды был генпрокурором: с 2002 до 2003 года при президенте Кучме (уволен за "чрезмерную политизацию органа в целом и создание собственного политического имиджа") и в 2004-2005 годах. В апреле 2007-го третий президент Ющенко , будучи на пике конфликта с Партией регионов и ее лидером Януковичем , восстановил Пискуна в должности, но в мае снова отправил в отставку: тот якобы вовремя не сложил депутатский мандат. СМИ писали, что быстрая отставка - из-за того, что Пискун не оправдал надежд президента в его войне с коалицией.

"Я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо, их надо брать сразу же из родильных домов", - сыронизировала Венидиктова.

Как отметил в Fаcebook представитель Донецка от ОРДЛО Украины Сергей Гармаш, бывшая помощница Пискуна (нардеп-регионал в Раде V и VI созывов) Наталья Никонорова сейчас является "министром иностранных дел" террористической организации ДНР. "То есть, по идее, будущим "клиентом" ГПУ. Нет ли здесь конфликта интересов?" - отметил он.

27 июля 2020-го 61-летнего экс-генпрокурора Пискуна назначили " внештатным советником генпрокурора на общественных началах" , хотя известно об этом стало только вчера.

, хотя известно об этом стало только вчера. Вчера, 30 июля, президент Зеленский назначил 88-летнего первого президента Кравчука главой переговорной группы в минском процессе.

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Евгений Пилипенко

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