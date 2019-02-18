План атаки на церкви в Украине разработал бывший сотрудник СБУ

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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План нападения на церкви в Украине разработал бывший сотрудник Службы безопасности. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что в распоряжении СБУ есть план провокаций против культовых сооружений. Предлагалось атаковать около двадцати объектов. Автор плана - гражданин Украины, бывший сотрудник СБУ Соболев Егор Вячеславович.

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"Именно он разрабатывал план и согласовывал его в ФСБ ростовской области", - сказал он.

Грицак отметил, что до 2014 года Соболев работал главным специалистом информационно-методического отделения СБУ в Донецкой области. Уволен из-за служебного несоответствия, расследуется производство по факту предательства. Глава СБУ подчеркнул, что будет зарегистрировано производство по поводу причастности Соболева к нападениям на культовые сооружения.

Ранее сегодня Грицак уточнил, что на фоне предоставления Киеву томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины провокационные нападения на храмы в стране готовили из российского Ростова-на-Дону.