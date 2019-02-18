Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.02.2019, 16:41

План атаки на церкви в Украине разработал бывший сотрудник СБУ

План атаки на церкви в Украине разработал бывший сотрудник СБУ - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предлагалось атаковать около двадцати объектов

дополнено
Реклама
Реклама

План нападения на церкви в Украине разработал бывший сотрудник Службы безопасности. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что в распоряжении СБУ есть план провокаций против культовых сооружений. Предлагалось атаковать около двадцати объектов. Автор плана - гражданин Украины, бывший сотрудник СБУ Соболев Егор Вячеславович.

Реклама

"Именно он разрабатывал план и согласовывал его в ФСБ ростовской области", - сказал он.

Грицак отметил, что до 2014 года Соболев работал главным специалистом информационно-методического отделения СБУ в Донецкой области. Уволен из-за служебного несоответствия, расследуется производство по факту предательства. Глава СБУ подчеркнул, что будет зарегистрировано производство по поводу причастности Соболева к нападениям на культовые сооружения.

 

Ранее сегодня Грицак уточнил, что на фоне предоставления Киеву томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины провокационные нападения на храмы в стране готовили из российского Ростова-на-Дону. 

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, Украина, василий грицак, сбу, церкви, егор соболев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 