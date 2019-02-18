Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.02.2019, 12:36

Нападения на церкви в Украине готовили из Ростова - глава СБУ

Нападения на церкви в Украине готовили из Ростова - глава СБУ - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным Грицака, священники УПЦ МП в этом не задействованы: наоборот, их пытаются запугать перед акциями, "чтобы их реакция была более естественной"

Реклама
Реклама

На фоне предоставления Киеву томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины провокационные нападения на храмы в стране готовили из российского Ростова-на-Дону. Об этом на заседании координационного совета сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве, наши "друзья за поребриком" прибегают к противоправным действиям против церквей Московского патриархата", - сказал Грицак.

Реклама

Отвечая на вопрос генпрокурора Юрия Луценко, означает ли это, что нападения на церкви были организованы из РФ, Грицак сказал, что "с территории оккупированного Донбасса".

"Но у нас есть подтвержденные данные, что планы разыграть религиозный фактор в Украине согласовывались с ФСБ РФ в ростовском управлении", - добавил он.

Читайте также: Россия готовит провокации на почве религии. СБУ узнала алгоритм

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, религия, церковь, василий грицак, ростов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 