Нападения на церкви в Украине готовили из Ростова - глава СБУ

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На фоне предоставления Киеву томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины провокационные нападения на храмы в стране готовили из российского Ростова-на-Дону. Об этом на заседании координационного совета сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве, наши "друзья за поребриком" прибегают к противоправным действиям против церквей Московского патриархата", - сказал Грицак.

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Отвечая на вопрос генпрокурора Юрия Луценко, означает ли это, что нападения на церкви были организованы из РФ, Грицак сказал, что "с территории оккупированного Донбасса".

"Но у нас есть подтвержденные данные, что планы разыграть религиозный фактор в Украине согласовывались с ФСБ РФ в ростовском управлении", - добавил он.

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