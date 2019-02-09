Россия готовит провокации на почве религии. СБУ узнала алгоритм

Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб России по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве установили, что российские спецслужбы и подчиненные им террористические организации ЛНР/ДНР ищут исполнителей, "которые за 2 тыс. долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП".
"При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - указали в СБУ, отметив, что вербовка исполнителей в данный момент продолжается.
В СБУ также описали шаги, которые должны предпринять провокаторы:
СБУ призывает граждан "быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу".
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