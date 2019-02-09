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09.02.2019, 16:33

Россия готовит провокации на почве религии. СБУ узнала алгоритм

Россия готовит провокации на почве религии. СБУ узнала алгоритм - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

В ведомстве утверждают, что спецслужбы РФ вербуют исполнителей для поджога храмов УПЦ МП

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Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб России по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве установили, что российские спецслужбы и подчиненные им террористические организации ЛНР/ДНР ищут исполнителей, "которые за 2 тыс. долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП".

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"При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов на карточный счет, открытый в одном из украинских банков", - указали в СБУ, отметив, что вербовка исполнителей в данный момент продолжается.

В СБУ также описали шаги, которые должны предпринять провокаторы:

  • Нарисовать на месте любой из предложенных символов;
  • Начать съемку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения.
  • Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть.
  • Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат.
  • На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съемки поставить телефон в авиа режим, чтобы труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае.

СБУ призывает граждан "быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу". 

Читайте также: В Украине готовят провокации на почве религии - капелланы ПЦУ

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Теги: томос, Россия, церковь, автокефалия, сбу, московский патриархат, спецслужба
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