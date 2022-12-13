План переворота в Германии. Заговорщики готовили 280 групп для арестов и казней

Участники подготовки государственного переворота в Германии планировали создать 280 групп для проведения арестов и казней по всей стране. Об этом сообщает DW.

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Как отмечается, нижняя палата парламента Германии провела три закрытых заседания для обсуждения расследования заговора с целью госпереворота, организованного экстремистами, связанными с крайне правым движением Reichsbürger (Рейхсбюргер, Граждане Рейха) и сторонниками теории заговора QAnon.

Прокуроры заявили депутатам, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных формирований по всей Германии, которым было бы поручено арестовывать и казнить людей после переворота.

По словам законодателей, в землях Саксония, Тюрингия и Баден-Вюртемберг заговорщики уже провели конкретные приготовления.

"Очевидно, что были планы, которые, исходя из масштаба их намерений против нашей либеральной демократии, шокируют", – сказал депутат от Партии зеленых Константин фон Нотц.

СПРАВКА. Члены движения Reichsbürger отрицают существование Федеративной Республики Германии после Второй мировой войны и отвергают власть правительства Германии. Они считают, что границы Германской империи 1937 года все еще существуют.

7 декабря в Германии прошли общенациональные рейды против правой террористической группы, связанной с движением Reichsbürger. Арестовали 25 правых экстремистов, которые якобы планировали вооруженный государственный переворот, их проверят на связи с Россией.

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Наталія Медведєва

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