В Германии арестовали 25 человек, которые планировали переворот. Их проверят на связь с РФ
В Германии арестовали 25 правых экстремистов, которые якобы планировали вооруженный государственный переворот, их проверят на связи с Россией. Об этом сообщает издание Zeit.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С утра 7 декабря немецкие силовики обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии — речь идет о 52 подозреваемых, 25 из которых уже арестованы. Переворот готовили представители древнего дворянского рода, бывший член парламента, а также экс-командир спецназа Бундесвера.
Силовики проверяют связи задержанных с Россией. Следователи заявили, что заговорщики рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники, также планировалось устроить отключение электроэнергии, чтобы убедить населения присоединиться к восстанию.
Мятежники уже выбрали у себя нового гласу государства, но дискутировали насчет дня диверсии — сначала говорилось о смерти британской королевы Елизаветы II, а потом о стихийном бедствии.
При обыске в квартире одного из подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, магазины и муляж ручной гранаты, также благодаря этому удалось выйти на ряд бывших военнослужащих Бундесвера, причастных к заговору.
Наиболее яркой фигурой среди подозреваемых является Генрих XIII — потомок дворянского рода Ройссов, правивших в Тюрингии примерно с 1200 года. Он не считает ФРГ суверенным государством и бредит монархией, на протяжении десятилетий он настаивал на том, что имеет право на обширные земли и имущество в Тюрингии, из-за чего он вел безуспешные судебные процессы. В начале июня князь также посещал консульство России.
Некоторые заговорщики уверены в теориях заговора и не сомневаются, что значительная часть населения уже давно контролируется американским миллиардером Биллом Гейтсом и фармацевтической промышленностью.
- Германия заявила о намерении стать гарантом европейской безопасности в связи с глобальными переменами, к которым привела полномасштабная война России против Украины, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
- Недавно он поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился час, канцлер призвал диктатора вывести войска из Украины.
- Ранее сообщалось, что правительство Германии передаст семь зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года — это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности.
Читайте также: Германия не будет передавать системы ПВО Patriot Украине. В Польше заявили о разочаровании
Комментарии