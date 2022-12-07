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В Германии арестовали 25 человек, которые планировали переворот. Их проверят на связь с РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 10:07
В Германии арестовали 25 человек, которые планировали переворот. Их проверят на связь с РФ - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

В Германии арестовали 25 правых экстремистов, которые якобы планировали вооруженный государственный переворот, их проверят на связи с Россией. Об этом сообщает издание Zeit.

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С утра 7 декабря немецкие силовики обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии — речь идет о 52 подозреваемых, 25 из которых уже арестованы. Переворот готовили представители древнего дворянского рода, бывший член парламента, а также экс-командир спецназа Бундесвера. 

Силовики проверяют связи задержанных с Россией. Следователи заявили, что заговорщики рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники, также планировалось устроить отключение электроэнергии, чтобы убедить населения присоединиться к восстанию. 

Мятежники уже выбрали у себя нового гласу государства, но дискутировали насчет дня диверсии — сначала говорилось о смерти британской королевы Елизаветы II, а потом о стихийном бедствии. 

При обыске в квартире одного из подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, магазины и муляж ручной гранаты, также благодаря этому удалось выйти на ряд бывших военнослужащих Бундесвера, причастных к заговору.

Наиболее яркой фигурой среди подозреваемых является Генрих XIII — потомок дворянского рода Ройссов, правивших в Тюрингии примерно с 1200 года. Он не считает ФРГ суверенным государством и бредит монархией, на протяжении десятилетий он настаивал на том, что имеет право на обширные земли и имущество в Тюрингии, из-за чего он вел безуспешные судебные процессы. В начале июня князь также посещал консульство России. 

Некоторые заговорщики уверены в теориях заговора и не сомневаются, что значительная часть населения уже давно контролируется американским миллиардером Биллом Гейтсом и фармацевтической промышленностью.

Читайте также: Германия не будет передавать системы ПВО Patriot Украине. В Польше заявили о разочаровании 

Дмитро Гриниченко
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Россия Германия терроризм военный переворот
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