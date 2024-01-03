Платишь и не воюешь: ОП хочет изменить правила бронирования и обеспечить 50 млрд грн/год

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В Офисе президента и Кабинете министров думают о смене правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов. Об этом сообщает Forbes, а также подтверждают трое собеседников LIGA.net в ОП и парламенте.

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Сегодня опция бронирования доступна только работникам предприятий, имеющих статус "критически важных". Новый критерий, который сейчас рассматривается, — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с официальной зарплаты или дохода.

Пока речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада.

Окончательного концепта, как и драфта документа, описывающего новый подход, еще нет, говорят собеседник LIGA.net.

"В канун нового года документ должен был заходить на заседание правительства, но Шмигаль отправил на доработку", — уточнил источник в руководстве фракции Слуга народа.

Экономист и основатель Advanter Group Андрей Длигач считает такую инициативу логичной и прагматичной, но нуждающейся в доработке.

"Мы делали моделирование. Максимально, на что мы можем рассчитывать, это увеличение доходов государственного бюджета на 80-100 млрд гривен по году, — заявил экономист в комментарии YouTube-канала LIGA.net. – Но реалистично я бы говорил о 40-50 млрд".

По его словам, важно не только увеличение поступлений в госбюджет, но и то, чтобы сделать бронирование ключевого персонала более понятной, прозрачной и автоматической процедурой.

"Сейчас усложненная процедура бронирования ключевого персонала является едва ли не самой большой жалобой бизнеса. Генштаб, не имея достаточно рычагов автоматизированного подхода, задерживает процесс бронирования, соответственно создавая риски для самого бизнеса, – объясняет он. – В результате люди отказываются от официального трудоустройства, тенизируются доходы, и, в конце концов, теряют все – и государство, и экономика, и бизнес".

Длигач приводит еще одни показатели своего моделирования: призыв четверти работников компаний будет означать закрытие более 20% предприятий и радикальное падение оборотов.

По его мнению, такая идея бронирования является "прагматичным подходом со стороны государства – предоставить бронь тем, кто обеспечивает экономическую устойчивость государства".

В ноябре 2022 года Верховная Рада разрешила бизнесу бронировать военнообязанных работников без мобилизационных задач. Разрешение действует для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Список таких предприятий определяет Кабмин.

В октябре 2023 года вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что Минцифра планирует запустить "смартмобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую хочет мобилизоваться.

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