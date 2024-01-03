Платиш і не воюєш: влада хоче змінити правила бронювання. Експерт каже про 50 млрд грн/рік

Фото - НБУ

В Офісі президента та Кабінеті міністрів думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Про це повідомляє Forbes, а також підтверджують троє співрозмовників LIGA.net в ОП та парламенті.

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Сьогодні опція бронювання доступна лише працівникам підприємств, що мають статус "критично важливих". Новий критерій, що зараз розглядається, — обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу.

Поки йдеться про 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу.

Остаточного концепту, як і драфту документа, що описував би новий підхід, ще немає, кажуть співрозмовники LIGA.net.

"Напередодні Нового року документ мав заходити на засідання уряду, але Шмигаль відправив на доопрацювання", – уточнило джерело в керівництві фракції Слуга народу.

Економіст та засновник Advanter Group Андрій Длігач вважає таку ініціативу логічною та прагматичною, але такою, що потребує доопрацювання.

"Ми робили моделювання. Максимально, на що ми можемо розраховувати, це збільшення доходів державного бюджету на 80-100 млрд гривень по року, — заявив економіст у коментарі YouTube-каналу LIGA.net. – Але реалістично я б говорив про 40-50 млрд".

За його словами, важливе не тільки збільшення надходжень до держбюджету, а й те, щоб зробити бронювання ключового персоналу більш зрозумілою, прозорою й автоматичною процедурою.

"Зараз ускладнена процедура бронювання ключового персоналу є чи не найбільшою скаргою бізнесу. Генштаб, не маючи достатньо важелів автоматизованого підходу, затримує процес бронювання, відповідно створюючи ризики для самого бізнесу, – пояснює він. – Внаслідок цього люди відмовляються від офіційного працевлаштування, тінізуються доходи, і зрештою втрачають всі – і держава, і економіка, і бізнес".

Длігач наводить ще одні показники свого моделювання: призов чверті працівників компаній означатиме закриття понад 20% підприємств і радикальне падіння оборотів.

На його думку, така ідея бронювання є "прагматичним підходом з боку держави – надати бронь тим, хто забезпечує економічну стійкість держави".