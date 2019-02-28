Племянника пропагандиста Киселева посадили в Германии за Донбасс

Сергей Киселев на переднем плане (фото - запрещенная в Украине соцсеть ВКонтакте)

Высший земельный суд Мюнхена приговорил племянника одиозного российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам тюрьмы за подготовку к участию в войне России против Украины на территории Донбасса. Об этом сообщил российский пропагандистский канал RTVI.

Суд не смог точно доказать факты боевой подготовки Киселева, но подчеркнул, что на это "многое указывает". Сам осужденный утверждал, что только "ждал отправки из Петербурга в Донбасс".

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Киселев частично признал вину, поэтому наказание ограничили небольшим сроком, хотя ему грозило до 10 лет заключения.

Участие в боях племянника пропагандиста не было предметом разбирательств. Если Киселева обвинят в этом, дело вернут на рассмотрение, и вести его будет уже федеральная прокуратура.

Уголовное дело было открыто в 2016-м после интервью его дяди о том, что проживающий в Германии племянник "участвовал в боях где-то под Горловкой". В мае 2018 года его задержали в Болгарии и экстрадировали в ФРГ. Следствие считало, что в августе 2014-го Киселев прошел подготовку в лагере боевиков в Санкт-Петербурге и готовился к отправке в Донбасс, тем самым совершив "серьезное преступление против украинского государства". Баварская прокуратура отметила, что в лагере у него был автомат Калашникова и пистолет.

Сергей Киселев якобы имеет сан священника зарубежного управления РПЦ Московского патриархата.