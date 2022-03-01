Пленный оккупант о своих офицерах: Они добивают раненых, не забирают 200-х – видео

Пленный российский оккупант рассказывает о зверствах в своей армии: офицеры добивают своих раненых солдат, бросают погибших на поле боя, не забирают трупы, не извещают родных. Соответствующее видео опубликовала СБУ.

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"Нас отправили насмерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", – говорит военный.

В СБУ отмечают, что этому "воину" повезло больше, чем другим, – он попал в плен в Украине.

Захватчик плачет и просит маму обратиться в Союз матерей России, надеется на обмен.

Солдат также боится за судьбу родных и просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.

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Вадим Ребрина

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