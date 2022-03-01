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Оккупанты гонят мобилизованных на Донбассе педагогов в бой. Они сдались в плен: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 20:46
Оккупанты гонят мобилизованных на Донбассе педагогов в бой. Они сдались в плен: видео - Фото
Скриншот с видео

Сегодня на Донецком направлении украинские защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные педагоги. Об этом сообщает штаб ООС.

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"Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо", – говорится в сообщении.

Пленные говорят, что их вызвали на сборы, а потом неожиданно отправили в Украину. По словам мужчин, они не знали, куда и зачем едут.

Кроме того, по сообщению штаба, сегодня воины полка Азов достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса.

"Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину", – отметили в штабе ООС.

  • Украинская сторона имеет полную информацию о спецоперации по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована.



Вадим Ребрина
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оос война Донбасс
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