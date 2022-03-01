Оккупанты гонят мобилизованных на Донбассе педагогов в бой. Они сдались в плен: видео
Сегодня на Донецком направлении украинские защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные педагоги. Об этом сообщает штаб ООС.
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"Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо", – говорится в сообщении.
Пленные говорят, что их вызвали на сборы, а потом неожиданно отправили в Украину. По словам мужчин, они не знали, куда и зачем едут.
Кроме того, по сообщению штаба, сегодня воины полка Азов достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса.
"Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину", – отметили в штабе ООС.
- Украинская сторона имеет полную информацию о спецоперации по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована.
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