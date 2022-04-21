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"Плохая погода, россияне почти не летали". ПВО поразило четыре воздушные цели оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 00:11
ЗРК Бук-М1 (Скриншот видео)

За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре воздушных цели российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля в районах ведения активных боевых действий боевая авиация российских оккупантов почти не применялась.

Враг продолжал применять ракетное вооружение и беспилотники разных типов.

Украинские ПВО уничтожили такую технику российских оккупантов:

- 3 БпЛА (ОТР типа "Орлан-10");

- 1 крылатую ракету.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять специальные задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам.

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Наталия Медведева
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