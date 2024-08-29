Пловец Антон Коль завоевал для Украины первую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже

Антон Коль (Фото: Facebook)

Украина получила первую медаль на Паралимпийских играх в Париже: украинский спортсмен Антон Коль завоевал второе место в плавании на дистанции 100 м на спине в классе S1 (категория пловцов с тяжелыми нарушениями двигательных функций).

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34-летний Коль финишировал вторым, одержав серебряную медаль и принеся Украине первую награду на Паралимпийских играх-2024.

Это уже четвёртая медаль Коля на Паралимпиаде. В Токио-2020 получил серебро в этом же заплыве, а в Рио-2016 выиграл две бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Плавание, 100 м, спина, мужчины (класс S1):

→ Первое место. Камиль Отовски (Польша) – 2:17,85;

→ Второе место. Антон Коль (Украина) – 2:33,49;

→ Третье место. Франческо Беттелла (Италия) – 2:33,82.

Паралимпийские Игры начались в Париже 28 августа и продлятся до 8 сентября. Всего в составе 140 спортсменов.

Украинские паралимпийцы сразятся в 17 видах спорта. Наибольшее количество спортсменов на Паралимпиаде будет представлено в плавании – 37 и легкой атлетике – 28 участников. Наименьшее количество украинских спортсменов – паратхеквондо и паратриатлон по 1 спортсмену в каждом виде спорта.