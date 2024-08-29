Плавець Антон Коль виборов для України першу медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Антон Коль (Фото: Facebook)

Україна здобула першу медаль на Паралімпійських іграх у Парижі: український спортсмен Антон Коль виборов друге місце у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1 (категорія плавців з важкими порушеннями рухових функцій).

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34-річний Коль фінішував другим, здобувши срібну медаль і принісши Україні першу нагороду на Паралімпійських іграх-2024.

Це вже четверта медаль Коля на Паралімпіаді. У Токіо-2020 він отримав срібло в цьому ж запливі, а в Ріо-2016 виграв дві бронзові медалі на дистанціях 50 і 100 метрів на спині.

Плавання, 100 м, спина, чоловіки (клас S1):

→ Перше місце. Каміль Отовскі (Польща) — 2:17,85;

→ Друге місце. Антон Коль (Україна) — 2:33,49;

→ Третє місце. Франческо Беттелла (Італія) — 2:33,82.

Паралімпійські Ігри почалися у Парижі 28 серпня й триватимуть до 8 вересня. Загалом у складі 140 спортсменів.

Українські паралімпійці змагатимуться у 17 видах спорту. Найбільша кількість спортсменів на Паралімпіаді буде представлена у плаванні – 37 та у легкій атлетиці – 28 учасників. Найменша кількість українських спортсменів — паратхеквондо та паратріатлоні по одному спортсмену у кожному виді спорту.