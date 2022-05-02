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По Одессе нанесен очередной ракетный удар

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 19:34

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что удар нанесен "по одному из объектов инфраструктуры" Одессы.

Есть погибшие и раненые.

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Вадим Ребрина
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Одесса
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