По Одессе нанесен очередной ракетный удар
02.05.2022, 19:34
Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе. Повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – сказано в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что удар нанесен "по одному из объектов инфраструктуры" Одессы.
Есть погибшие и раненые.
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