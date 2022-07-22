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По скорости наступление российских войск почти не отличается от оперативной паузы – ISW

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 04:45
По скорости наступление российских войск почти не отличается от оперативной паузы – ISW - Фото
Карта ISW

Нынешний оперативный темп российских войск на Донбассе заметно не отличается от темпа, который был во время официально объявленной оперативной паузы с 7 по 16 июля. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 21 июля.

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Эксперты ISW отмечают, что с момента официального завершения оперативной паузы российские войска продолжали наносить мелкие удары северо-западнее Славянска и в районе Северска и Бахмута, не захватив ни одной решающей позиции.

С 16 июля российские войска продолжали локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута. По состоянию на 21 июля они не добились значительных территориальных успехов в этих районах.

Фактически, группировка российских войск северо-западнее Славянска нанесла меньше наземных ударов вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем во время официальной оперативной паузы.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что российское наступление, вероятно, завершится без захвата Славянска или Бахмута.

Аналитики ISW пришли к выводу, что нынешний оперативный темп российских войск заметно не отличается от темпов их наступательных операций во время официальной оперативной паузы, и маловероятно, что российские войска смогут занять значительные позиции в ближайшие недели.

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Наталия Медведева
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Донбасс наступление isw
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