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По вражеским позициям на острове Змеином нанесен удар, часть русских кораблей отошла

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 02:40
По вражеским позициям на острове Змеином нанесен удар, часть русских кораблей отошла - Фото
Остров Змеиный (Фото: ГПСУ)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов на острове Змеином. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Черноморской операционной зоне силы украинских военных нанесли поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери оккупантов уточняются.

Читайте также: В Черном море российские корабли пытаются поднять вещи с уничтоженного крейсера "Москва"

Наталия Медведева
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