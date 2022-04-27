По вражеским позициям на острове Змеином нанесен удар, часть русских кораблей отошла

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов на острове Змеином. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Черноморской операционной зоне силы украинских военных нанесли поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери оккупантов уточняются.

24 апреля сообщалось, что в Черном море находятся около 20 российских кораблей, среди них есть подлодки с ракетами "Калибр".

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Наталия Медведева

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