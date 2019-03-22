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22.03.2019, 07:15

"Побритые и водку не берут": Порошенко - об агитации за Украину

"Побритые и водку не берут": Порошенко - об агитации за Украину - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

На территории свободной Украины никого не "бросают на подвал" и лучше уровень жизни, чем в оккупации: это хорошая агитация, считает глава государства

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Президент Петр Порошенко рассказал, как идет информационная война за украинцев, проживающих на неподконтрольной правительству территории Донбасса: те люди оттуда, кто может посещать свободную Украину, сравнивают уровень жизни "там" и "здесь". Он не в пользу захваченных Россией районов, подчеркнул глава государства в эфире военного радио Армiя FM.

"Сегодня есть два важных фактора. Это правдивые новости о свободной Украине. И второе - достаточно съездить в ближайший город на свободной украинской земле", - сказал он.

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По мнению Порошенко, увиденное на свободной от российских оккупантов территории должно произвести положительное впечатление на жителя ОРДЛО.

"(Здесь) Все освещено, нет комендантского часа, украинские военные ходят побритые, не покупают водку и никого не тянут "на подвал", - отметил он.

Президент заявил, что в свободной Украине "нет страха, люди свободные, чувствуют себя свободными", и призвал посмотреть, как за годы войны изменился, к примеру, Мариуполь.

"Лучшей агитации нет", - резюмировал Порошенко.

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Теги: петр порошенко, война в донбассе, пропаганда, ордло, агитация
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