Почему Банковая не предупредила о дате вторжения РФ – объяснил Арестович

Украинские власти не рассказали гражданам о точной дате нападения РФ, потому что тогда бы переселенцы заблокировали автомобилями дорогу, объяснил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью ISLND TV.

"Начался бы массовый выход беженцев, они бы забили все дороги, что помешало бы армии пройти в районы обороны. Это полный паралич дорог. Это была бы очень желательная ситуация для РФ и так мы наверняка проигрывали бы войну и Левобережье все", – пояснил Арестович.

Говорит, что, по предварительным подсчетам, могло быть около 12 млн беженцев.

"Это была бы массированная паника причем тогда, когда не было еще военного положения, были бы политические крики и хаос, который не позволил бы ни мобилизоваться, ни перебросить войска", – рассказал Арестович.

Напомним, уже утром 24 февраля после полномасштабного вторжения РФ на дорогах образовались километровые пробки, люди добирались на запад Украины по 20 часов и более.

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.