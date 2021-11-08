Почти 80% украинцев считают своим родным языком украинский – опрос

Украинский считают своим родным языком 78% украинцев. Об этом говорят данные опроса, который провели фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

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78% украинцев считают своим родным языком украинский, а 18% – русский.

На западе и в центре Украины почти абсолютное большинство опрошенных заявили, что украинский является их родным языком.

В южном регионе 56% назвали родным украинский и 41% – русский.

На востоке 59% родным считают украинский и 34% – русский.

Молодые люди несколько чаще считают своим родным языком украинский. Среди молодежи в возрасте 18–29 лет украинский считают родным 83%, а среди старшей группы (респонденты, которым за 60) – 74%.

Такая же динамика наблюдается, если анализировать отдельно юг и восток Украины: 64% молодежи юга и востока считают родным украинский, а среди старшего поколения – 53%.

Восприятие родного языка зависит и от типа поселения. Среди жителей городов-миллионников больше всего (55%) родным считают украинский, 40% – русский. Среди жителей небольших городов и сел украинский называют родным значительно чаще.

Русский язык чаще украинского считают родным в городах-миллионниках юга и востока Украины (55% – русский, 36% – украинский). В небольших городах и селах юга и востока украинский называют родным около двух третей населения, а русский – около трети.

Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. В целом опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

В августе 2020 года 64,5 % украинцев выступили за то, чтобы украинский язык и в дальнейшем оставался государственным.

Наталия Медведева

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