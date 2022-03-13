"Почти на границах стран НАТО". Авиаудары по Яворовскому полигону: 35 погибших – ОГА

В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения. Об этом сообщил в Facebook глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

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Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей, уточнил он. Самолеты подняли в аэропорту Саратово. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны, часть ракет сбили в воздухе.

На 12:00, почти все пожары на территории Яворовского полигона ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

"Еще раз подчеркиваю и обращаюсь ко всем правительствам стран НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закройте небо над Украиной или предоставьте нам военные самолеты.

Сейчас, когда обстрелы приближаются к границам стран НАТО, именно тот решающий момент", – написал Козицкий.

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Валерия Кондратова

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