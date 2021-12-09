Почти половина украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе – опрос Рейтинга
46% украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода. 23% с ними не согласны. Таковы результаты соцопроса, проведенного группой Рейтинг.
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Респондентов попросили оценить вероятность ряда событий в ближайшие полгода.
Наиболее вероятным опрошенные назвали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).
Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).
Обострение войны на Донбассе считают вероятным 46% (23% – маловероятным), массовые протесты и беспорядки допускают 44% (для 30% – маловероятны).
Наименее вероятным украинцы считают втягивание Украины в миграционный кризис на польско-беларуской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).
Социологи отмечают, что за последние полтора года выросло ожидание массовых беспорядков и протестов, а также обострения войны.
Опрос проведен в начале декабря методом личного формализованного интервью. Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.
- Согласно опросу, проведенному КМИС в начале октября, 32,8% поддерживают введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы, 58,1% – не поддерживают.
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