Почти половина украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе – опрос Рейтинга

46% украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода. 23% с ними не согласны. Таковы результаты соцопроса, проведенного группой Рейтинг.

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Респондентов попросили оценить вероятность ряда событий в ближайшие полгода.

Наиболее вероятным опрошенные назвали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%).

Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

Обострение войны на Донбассе считают вероятным 46% (23% – маловероятным), массовые протесты и беспорядки допускают 44% (для 30% – маловероятны).

Наименее вероятным украинцы считают втягивание Украины в миграционный кризис на польско-беларуской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).

Социологи отмечают, что за последние полтора года выросло ожидание массовых беспорядков и протестов, а также обострения войны.

Опрос проведен в начале декабря методом личного формализованного интервью. Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" минских соглашений. Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021 году РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.

Согласно опросу, проведенному КМИС в начале октября, 32,8% поддерживают введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы, 58,1% – не поддерживают.

Вадим Ребрина

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