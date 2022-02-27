Под аплодисменты. Украинский Bayraktar уничтожил российских оккупантов у Житомира – видео

Украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar уничтожил российских оккупантов под Житомиром. Видео опубликовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и советник главы МВД Антон Геращенко.

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На видео – ювелирное уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Произошло это в районе Малина Житомирской области.

За кадром слышны аплодисменты украинских защитников и восклицания: "Ух, как закрутилось!".

"Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!" – подписал видео Залужный.

Марк Сировой

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