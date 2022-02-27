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Под аплодисменты. Украинский Bayraktar уничтожил российских оккупантов у Житомира – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 20:52
Под аплодисменты. Украинский Bayraktar уничтожил российских оккупантов у Житомира – видео - Фото
Удар Байрактара по войскам России (скриншот видео)

Украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar уничтожил российских оккупантов под Житомиром. Видео опубликовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и советник главы МВД Антон Геращенко.

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На видео – ювелирное уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Произошло это в районе Малина Житомирской области.

За кадром слышны аплодисменты украинских защитников и восклицания: "Ух, как закрутилось!".

"Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!" – подписал видео Залужный.

Марк Сировой
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Bayraktar ВСУ война дрон БПЛА беспилотник Валерий Залужный Житомир байрактар войска россии малин
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