Под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии

Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин почтил память погибшего в Украине ирландского добровольца Финбара Кефферки, который имел "четкие принципы". Об этом сообщает Sky News.

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Согласно сообщению, ирландец погиб под Бахмутом.

"Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких принципов. Наши мысли и молитвы сегодня с семьей", – сказал Мартин.

Министр обороны Алексей Резников пригласил в Иностранный легион Вооруженных Сил Украины летчиков, умеющих управлять истребителями F-16.

Вадим Ребрина

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