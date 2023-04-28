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Под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 20:32
Под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии - Фото
Бахмут (Фото - 3 отдельная штурмовая бригада)

Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин почтил память погибшего в Украине ирландского добровольца Финбара Кефферки, который имел "четкие принципы". Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, ирландец погиб под Бахмутом.

"Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких принципов. Наши мысли и молитвы сегодня с семьей", – сказал Мартин.

  • Министр обороны Алексей Резников пригласил в Иностранный легион Вооруженных Сил Украины летчиков, умеющих управлять истребителями F-16.
Вадим Ребрина
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