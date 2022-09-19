Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото
19.09.2022, 12:15
Фото: ГБР
В Харьковской области нашли запасной командный пункт российских оккупантов, а также склад боеприпасов и техники. Об этом сообщает Госбюро расследований.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, склад боеприпасов и запасной командный пункт российских военных были обнаружены в одном из домов на окраине Балаклеи во время стабилизационных мероприятий.
На складе изъяли десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.
Кроме того, ГБР нашло две боевые машины пехоты с боекомплектами.
Читайте также: Десятки гранатометов и ящиков с оружием. ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии