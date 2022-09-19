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Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 12:15
Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото - Фото
Фото: ГБР

В Харьковской области нашли запасной командный пункт российских оккупантов, а также склад боеприпасов и техники. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Как отмечается, склад боеприпасов и запасной командный пункт российских военных были обнаружены в одном из домов на окраине Балаклеи во время стабилизационных мероприятий. 

На складе изъяли десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Кроме того, ГБР нашло две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Под Балаклеей нашли командный пункт оккупантов и склад оружия: фото

Читайте также: Десятки гранатометов и ящиков с оружием. ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей: видео

Наталія Медведєва
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Балаклея гбр трофеи
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