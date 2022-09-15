Военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей очередной склад боекомплекта, брошенный бежавшими российскими оккупантами. Об этом сообщает Telegram-канал Стратком ВСУ.

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"Бойцы 518 батальона спецназначения "Дикое поле" обнаружили очередной, набитый под завязку, состав руснявого БК", – говорится в сообщении.

На видео засняты десятки неоткрытых ящиков, в которых обычно хранят боеприпасы, а также много гранатометов и пулеметы.

"Теперь это оружие будет убивать своих бывших владельцев", – написал Стратком ВСУ.

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Наталія Медведєва

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