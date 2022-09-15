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Десятки гранатометов и ящиков с оружием. ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 10:55
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей очередной склад боекомплекта, брошенный бежавшими российскими оккупантами. Об этом сообщает Telegram-канал Стратком ВСУ.

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"Бойцы 518 батальона спецназначения "Дикое поле" обнаружили очередной, набитый под завязку, состав руснявого БК", – говорится в сообщении. 

На видео засняты десятки неоткрытых ящиков, в которых обычно хранят боеприпасы, а также много гранатометов и пулеметы.

"Теперь это оружие будет убивать своих бывших владельцев", – написал Стратком ВСУ.

Читайте также: Силы специальных операций показали ликвидацию пулеметного расчета врага: видео

Наталія Медведєва
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Балаклея война трофеи
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