Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета оккупантов, "слишком донимавшего бойцов Сил обороны на одном из направлений".
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"Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом", – сказано в сообщении.
"Процесс утилизации" противника сняла камера дрона-разведчика воинов ССО.
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