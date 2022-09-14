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Силы специальных операций показали ликвидацию пулеметного расчета врага: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 20:31
Скриншот с видео
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Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета оккупантов, "слишком донимавшего бойцов Сил обороны на одном из направлений".

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"Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом", – сказано в сообщении.

"Процесс утилизации" противника сняла камера дрона-разведчика воинов ССО.

Смотрите также: Десантники сбили из зенитной установки российский Су-30: видео последствий

Вадим Ребрина
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война ссо
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