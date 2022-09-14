Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета оккупантов, "слишком донимавшего бойцов Сил обороны на одном из направлений".

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"Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом", – сказано в сообщении.

"Процесс утилизации" противника сняла камера дрона-разведчика воинов ССО.

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Вадим Ребрина

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