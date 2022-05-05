Под Харьковом и на Донбассе отбиты атаки оккупантов на ряд населенных пунктов – Генштаб

В Харьковской области российские оккупанты пытались наступать в районе населенного пункта Старый Салтов. На Донецком направлении противник пытался захватить Попасной, взять под полный контроль Рубежное. Все попытки были неудачными. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00 5 мая.

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На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения российской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах республики Беларусь отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Изюма, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

На Донецком направлении противник пытался захватить Попасную, взять под полный контроль Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

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Вадим Ребрина

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