UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Харьковом российский снаряд влетел в кухню дома, но не разорвался, двое ранены: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 05:30
Под Харьковом российский снаряд влетел в кухню дома, но не разорвался, двое ранены: фото - Фото
Фото: Харьковская областная прокуратура

28 мая во время обстрела российскими оккупантами Харьковской области один из снарядов влетел в кухню частного дома, но не разорвался. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, россияне обстреляли поселок Золочев, двое мирных жителей получили ранения.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 28 мая 2022 года около 14:00 российские войска обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. Вражеские снаряды упали среди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался.

В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Под Харьковом российский снаряд влетел в кухню дома, но не разорвался, двое ранены: фото

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. По словам Вилкула, уничтожен завод

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Золочев харьковская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 