Под Харьковом российский снаряд влетел в кухню дома, но не разорвался, двое ранены: фото

28 мая во время обстрела российскими оккупантами Харьковской области один из снарядов влетел в кухню частного дома, но не разорвался. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Как отмечается, россияне обстреляли поселок Золочев, двое мирных жителей получили ранения.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 28 мая 2022 года около 14:00 российские войска обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. Вражеские снаряды упали среди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался.

В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

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Наталия Медведева

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