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Под Киевом спецназ полиции из РПГ уничтожил два танка россиян – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 22:21

Бойцы спецподразделения Нацполиции КОРД в селе Заворичи Броварского района Киевской области уничтожили из ручных противотанковых гранатометов два танка российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Потерь среди личного состава полиции Киевской области нет.

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Вадим Ребрина
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Россия война Нацполиция рпг
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