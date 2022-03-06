Под Киевом спецназ полиции из РПГ уничтожил два танка россиян – видео
06.03.2022, 22:21
Бойцы спецподразделения Нацполиции КОРД в селе Заворичи Броварского района Киевской области уничтожили из ручных противотанковых гранатометов два танка российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Потерь среди личного состава полиции Киевской области нет.
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