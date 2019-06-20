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20.06.2019, 19:11

Под КНУ акция против восстановления Портнова: фото

Под КНУ акция против восстановления Портнова: фото - Фото
Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net

У здания красного корпуса собрались около 1000 человек

У здания красного корпуса Национального университета имени Шевченко проходит акция протеста против восстановления экс-замглавы Администрациия президента Андрея Портнова в должности на кафедре конституционного права юридического факультета. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На акцию пришли около 1000 человек. Они требуют от ректора университета Леонида Губерского отменить указ о восстановлении Портнова.

У корпуса дежурят пятеро полицейских.

Студенты пошли относить ректору заявление. 

Организаторы акции против Портнова призывают участников начинать сидячий протест до тех пор, пока Губерский не приедет в университет и не заберет заявление с требованиями.

19 июня стало известно, что Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ имени Шевченко. Его восстановили с 1 сентября этого года по 30 июня 2020-го.

Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net

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Теги: акция протеста, Андрей Портнов, КНУ
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