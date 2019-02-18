Под МВД националисты требуют отставки Авакова: фото, видео

Скриншот с видео

В Киеве, возле здания МВД проходит акция "Бандера, вставай!", которая является реакцией на фразу, произнесенную полицейским во время задержания члена националистической организации С14 на столичном Подоле 9 февраля. Об этом сообщает Hromadske.

Согласно сообщению, участники акции требуют от руководства МВД провести "реальную деполитизацию Нацполиции".

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В частности, активисты требуют запретить использование правоохранителями балаклав, шапок-масок и других элементов экипировки, скрывающих лица.

Также участники требуют усилить ответственность силовиков и их руководителей за сокрытие или отсутствие номера нагрудного знака на униформе и шлеме.

Кроме того активисты хотят проведения профилактической переаттестации сотрудников полиции особого назначения при участии психолога, международных экспертов и общественности.

В ходе акции также прозвучало требование привлечь к ответственности всех правоохранителей, которые нарушали свободу мирных собраний, превышали свои полномочия, совершали преступления в отношении протестующих с 2014 года и по сей день.

«Вставай, Бандеро!» — близько 500 людей зібралися на акцію у Києві. Це відповідь на вигуки правоохоронця під час затримання праворадикалів 9 лютого. Тоді поліцейських вигукнув "Лягай, Бандеро" pic.twitter.com/U9dlYHyma9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 лютого 2019 р.

По информации Украинской правды, среди участников - члены националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок.

Участники акции зажгли файеры и спроектировали на здание надпись "Авакова в отставку".

Фото: Украинская правда

9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания прозошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера".