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Под Одессой оккупанты обстреляли с кораблей два населенных пункта: есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 21:16

В Одесской области оккупанты с кораблей обстреляли два населенных пункта. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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По его словам, по одному из населенных пунктов нанесены ракетные удары авиацией и кораблями.

Около 14:00 по другому населенному пункту противник нанес удар из корабельной артиллерии, использовав около 90 снарядов

"Но наши воины достойно держат оборону. Я хочу заверить: за каждого нашего раненого, за каждое разрушение враг несет в разы больше потерь. Победа будет за нами", – сказал Марченко.

  • Как известно, уже давно оккупанты готовят под Одессой высадку десанта. Однако военное руководство оценивает этот план довольно скептически – берег заминирован, бойцы ВСУ готовы встретить врага. 



Вадим Ребрина
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война Одесса Максим Марченко
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