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Под покровом темноты колонна армии РФ попыталась ехать по мосту в Каховке. ВСУ остановили

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 08:31
Под покровом темноты колонна армии РФ попыталась ехать по мосту в Каховке. ВСУ остановили - Фото
Украинская артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Колонна армии России попыталась в темноте проехать по Каховскому мосту, но украинские военные ударами ее остановили. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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За сутки ракетно-артиллерийские войска выполнили 280 огневых заданий: поразили два российских пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, три сосредоточения сил и техники в Херсонском и Каховском районом, один склад боеприпасов – в Бериславском.

Не увенчались успехом попытки врага с наступлением темноты переправить колонну военной техники по мосту в Каховке. ВСУ нанесли контрольное огневое поражение, движение остановлено – результаты доразведуются.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу, силам ПВО в Николаевском и Баштанском районах, сбито пять дронов-камикадзе.

Подтвержденные потери враги – 18 военных, три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", два танка, две единицы другой автобронетехники. Подтверждено результативное попадание в понтонную переправу в районе Львового.

Армия РФ на юге не имеет мотивации, но все равно пытается подтянуть резервы и навести альтернативные переправы, которые находятся под огневым контролем Украины. За сутки оккупанты нанесли пять авиационных и один ракетный удар. В Черном море – три ракетоносителя и подлодка, суммарно они несут 28 "Калибров".

Читайте также: Юг. ВСУ сбили российский вертолет и поразили два командных пункта в Херсоне

Марко Сировой
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ВСУ мост армия рф юг каховка войска россии
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