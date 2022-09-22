Юг. ВСУ сбили российский вертолет и поразили два командных пункта в Херсоне

Украинские военные на юге сбили российский вертолет Ми-24, поразили два командных пункта армии РФ и два пункта управления. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

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За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 21 удар, морпехи уничтожили вертолет Ми-24. Артиллеристы и ракетчики выполнили 280 задач: поражены два командных пункта в Херсоне, два пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, техника и живая сила в Дудчанах и Новой Каховке, РЛС "Зоопарк" в Крутом Яру.

Удары ВСУ также остановили попытки россиян пересечь Днепр по Каховской дамбе и на барже из Херсона.

Подтверждено уничтожение 41 российского военного, четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники и ЗРК "Бук-М2/3".

Армия РФ за сутки нанесла четыре авиационных и четыре ракетных удара, обстреляла ряд населенных пунктов. РФ развернула подразделения ПВО в Бериславском районе, пытается маневрировать, уплотнить оборону и усилить артиллерийское прикрытие.

По данным Пентагона, ВСУ продолжают освобождать окрестности Херсона, их операции выверены.

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Марко Сировой

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