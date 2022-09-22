UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Юг. ВСУ сбили российский вертолет и поразили два командных пункта в Херсоне

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 07:14
Юг. ВСУ сбили российский вертолет и поразили два командных пункта в Херсоне - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Украинские военные на юге сбили российский вертолет Ми-24, поразили два командных пункта армии РФ и два пункта управления. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 21 удар, морпехи уничтожили вертолет Ми-24. Артиллеристы и ракетчики выполнили 280 задач: поражены два командных пункта в Херсоне, два пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, техника и живая сила в Дудчанах и Новой Каховке, РЛС "Зоопарк" в Крутом Яру.

Удары ВСУ также остановили попытки россиян пересечь Днепр по Каховской дамбе и на барже из Херсона.

Подтверждено уничтожение 41 российского военного, четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники и ЗРК "Бук-М2/3".

Армия РФ за сутки нанесла четыре авиационных и четыре ракетных удара, обстреляла ряд населенных пунктов. РФ развернула подразделения ПВО в Бериславском районе, пытается маневрировать, уплотнить оборону и усилить артиллерийское прикрытие.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война вертолет Херсон армия рф юг войска россии командный пункт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 