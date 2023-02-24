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Под посольство РФ в Берлине в 04:00 привезли подбитый российский танк Т-72 – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 14:44
Под посольство РФ в Берлине в 04:00 привезли подбитый российский танк Т-72 – фото, видео - Фото
Фото - Twitter, Wieland Giebel

Под российским посольством в Берлине теперь стоит российский танк, разбитый украинскими силами под Бучей в марте прошлого года. Фото и видео опубликовал инициатор проекта, немецкий активист Виланд Гибель.

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Он отметил, что российский танк был установлен возле колонны Победы в Берлине ранним утром 24 февраля 2023 года, через год после полномасштабного вторжения России в Украину. Немецкие СМИ пишут, что танк поставили под посольством около 04:00.

Танк Т-72Б, подбитый в боях за Киев под Бучей 31 марта 2022 года, простоит под посольством РФ до понедельника.

"Мы поставили барахло россиян перед посольством", – написал Гибель.

Под посольство РФ в Берлине в 04:00 привезли подбитый российский танк Т-72 – фото, видео

"Ахтунг! Берегись! Только что в Берлине был замечен российский танк. Но мы позаботимся об этом! Следите за обновлениями!" – прокомментировал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Под посольство РФ в Берлине в 04:00 привезли подбитый российский танк Т-72 – фото, видео

Министр обороны Алексей Резников напомнил, что россияне годами пишут на своих машинах и танках "на Берлин".

"В эту мрачную годовщину перед их посольством в Берлине выставлен уничтоженный российский танк – символ их неудачи", – заявил министр.

  • Вчера в Лондоне протестующие залили желтой и синей краской главную дорогу у посольства России в Кенсингтоне: смотрите видео.
Оксана Житнюк
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Германия берлин танк посольство РФ т-72
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